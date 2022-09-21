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Тихановская прибыла в штаб-квартиру ООН в разгар Генассамблеи

ООН, 21 сен - РИА Новости. Выехавшая в Литву лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прибыла в штаб-квартиру ООН, где во вторник стартовала неделя высокого уровня Генассамблеи, передает корреспондент РИА Новости.

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