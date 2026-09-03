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Видеокартам GeForce RTX 50 ещё есть куда дорожать. Asus и Galax снова повысили цены

Видеокартам GeForce RTX 50 ещё есть куда дорожать. Asus и Galax снова повысили цены

На 30-74 доллара Процесс подорожания видеокарт GeForce RTX 50 пока что не думает останавливаться. Как сообщают источники Board Channels, как минимум Asus и Galax в очередной раз скорректировали цены на некоторые модели в Китае.

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