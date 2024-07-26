Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Axios: штаб Трампа ожидал выход Байдена из гонки на неделю позже

Axios: штаб Трампа ожидал выход Байдена из гонки на неделю позже

Штаб кандидата на пост президента от республиканцев Дональда Трампа был «застигнут врасплох» решением действующего главы государства Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, пишет издание Axios со ссылкой на источники в Республиканской партии.

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