Конец «аренды лояльности»: Москва переводит постсоветское пространство на рыночные рельсы

Пока Ереван подписывает декларации с Западом, Кремль отказывается от геополитических иллюзий в пользу чистого капитализма.
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Свежие комментарии
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Свежо предание... Мы уже проходили всё это, только с Азербайдданом, когда из каждого утюга трубили о борьбе с азербайджжанской преступностью, и диаспорами, "держащими" рынки и ТЦ в России. И что, одного-двух арестовали, двух-трех выслали... а что дальше? "Садовож" как работал на благо азербайджжанской мафии, так и продолжает работать. Как "держала" азер-мафия московские рынки, так и держит. Весь пар ушел в гудок. То-же самое будет и с Арменией. Плохо будет только россиянам в Армении, но не аомянскимдиаспорам в России.
Когда ж наступит эра чистого капитализма с бывшими советскими республиками Средней Азии???
Их дети учатся по спонсированным Соросом учебникам,где Россия и СССР представлены душителями развития этих народов.И что Россия виновата во всех их бедах.
Их рабочие приезжают работать в Россию с камнем за пазухой,пардон,с ножами в карманах.
За 70 лет в составе СССР республики ушли далеко вперёд в экономическом ,политическом,культурном развитии от своих соседей( Афганистана,Монголии).А за 35 лет независимости скатились в прошлое :обеспечить работой своё население не могут,продуктами тоже.И виновата ,видите ли в этом, Россия.
В этих республиках махровым цветом расцветает русофобия,стали поговаривать о голодоморе,басмачи( можно сравнить с бендеровцамиметоды те же) теперь национальные герои,а то что их спонсировала Англия это так себе,благотворительность ......
а почему тогда армянским пойлом забиты все магниты и пятерочки?