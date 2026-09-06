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SPORT24.ru

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Орлов: «Зенит» не выглядит командой. Этот чемпионат уйдет на перестройку, надо менять игру, состав»

Орлов: «Зенит» не выглядит командой. Этот чемпионат уйдет на перестройку, надо менять игру, состав»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение «Зенита» от ЦСКА (1:2) в матче 7-го тура РПЛ.

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