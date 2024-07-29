Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Остались втроем, продолжаем вести бой»: в «Вагнере» рассказали, как погибли в Мали их бойцы и командир

«Остались втроем, продолжаем вести бой»: в «Вагнере» рассказали, как погибли в Мали их бойцы и командир

ЧВК «Вагнер» подтвердила массовую гибель своих бойцов в боях с повстанцами-туарегами в Мали. Сообщение опубликовано в официальном тг-канале ЧВК под названием «Разгрузка Вагнера», подлинность которого ранее подтверждал лично основатель компании Евгений Пригожин.

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