ШОК! Зеленский в ужасе: стало известно, что потребует Путин на встрече

По сведениям источника, в список условий, выдвигаемых российской стороной, также входят: смена политического руководства в Украине, отказ от стремления к членству в Североатлантическом альянсе и передача определенных территорий под контроль России, пишет тг-канал Узел связи.
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