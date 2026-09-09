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Татарстан Рәисе студент чагында нинди стипендия алуы турында сөйләде

Татарстан Рәисе студент чагында нинди стипендия алуы турында сөйләде

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов студентлар белән очрашуда институтта укыганда нинди стипендия алуы турында сөйләде.

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