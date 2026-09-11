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В кастрюльке

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Знаменитый торт «Сказка» из нашего детства: без сливок, маскарпоне и крахмала — гости просят рецепт еще до чаепития

Знаменитый торт «Сказка» из нашего детства: без сливок, маскарпоне и крахмала — гости просят рецепт еще до чаепития

Торт с кремом «Шарлотт» – это классический домашний десерт с нежными коржами и насыщенным сливочным кремом, знакомым многим по любимой советской выпечке.

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