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Начштаба ВС России рассказал о боях за тюрьму в Малой Токмачке

Начштаба ВС России рассказал о боях за тюрьму в Малой Токмачке

Начальник штаба 70-го МСП рассказал, как ВС России брали сложнейший опорный пункт ВСУ в Малой Токмачке — местную тюрьму, состоящую из нескольких зданий.

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