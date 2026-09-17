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Спорт Уик-Энд

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«Быки» теряют скорость. «Краснодар» вновь недосчитался очков

«Быки» теряют скорость. «Краснодар» вновь недосчитался очков

«ОРЕНБУРГ» - «КРАСНОДАР» - 0:0 «Оренбург»: Овсянников, Хотулёв, Татаев (Ж. Силва, 90+2), Лукашов, Ценов, Пуэбла (Голыбин, 75), Назаренко, Рыбчинский, Пыхчеев (Мехия, 68), Томпсон (Ан.

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