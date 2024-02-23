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Закон, порядок, государство

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Военные полицейские ЦВО поздравили 100-летнего ветерана с Днем защитника Отечества в Новосибирске

Военные полицейские ЦВО поздравили 100-летнего ветерана с Днем защитника Отечества в Новосибирске

Военнослужащие вручили Михаилу Алексеевичу поздравительный адрес и памятный подарок, пожелали крепкого здоровья и поблагодарили за самоотверженность в то нелегкое время.

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