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Царьград

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Обстрел Горловки: украинские войска выпустили 7 снарядов за 10 минут

Обстрел Горловки: украинские войска выпустили 7 снарядов за 10 минут

Украинские войска за 10 минут выпустили семь снарядов калибра 155 мм по Никитовскому району Горловки.

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