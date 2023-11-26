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КХЛ. «Амур» примет «Сочи», «Адмирал» против «Северстали», минское «Динамо» сыграет с московским

КХЛ. «Амур» примет «Сочи», «Адмирал» против «Северстали», минское «Динамо» сыграет с московским

«Адмирал» сыграет с «Северсталью», минское «Динамо» будет противостоять московскому.  Фонбет Чемпионат КХЛ Амур – Сочи Дата проведения 26 ноября, 10.

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