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Мировое обозрение

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«Это катастрофа»: пророссийская АдГ лидирует, а правящая партия ХДС не набирает и 5%, — канцлер Мерц (ВИДЕО)

«Это катастрофа»: пророссийская АдГ лидирует, а правящая партия ХДС не набирает и 5%, — канцлер Мерц (ВИДЕО)

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал катастрофой результаты выборов в парламент Мекленбурга-Передней Померании для своей партии — Христианско-демократического союза.

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