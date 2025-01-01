Дарья Садкова: «До сих пор немного не осознаю, что стала второй на чемпионате России. Моей основной задачей было откатать достойно»

«У меня была цель попасть в тройку. До сих пор немного не осознаю, что вторая стала. Наверное, потому, что моей основной задачей было откатать достойно две программы, сделать все прыжки чисто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Вратарь «Енисея-2» Сорокин уже три дня работает волонтером на ликвидации катастрофы в Черном море: «Каждый маленький шаг важен – это вопрос нашего будущего»
- На СВО погиб Бугаев, «Ман Сити», «Ливерпуль» и хоккейный ЦСКА одержали победы, 870-й гол Овечкина, россиянин Мурзин выиграл ЧМ по рапиду, Мудрику ввели стволовые клетки коровы и другие новости
Свежие комментарии