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Глава ФСБ: военная разведка Украины причастна к теракту в «Крокусе»

Глава ФСБ: военная разведка Украины причастна к теракту в «Крокусе»

Бортников также поблагодарил коллег из спецслужб стран СНГ за помощь в расследовании теракта.<strong>Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокус Сити Холле».

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