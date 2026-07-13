Василий Небензя, постпред России при ООН, напомнил о поддержке нацистов европейскими странами в годы Великой Отечественной войны, заявив, что практически вся Европа участвовала в нападении на СССР под знаменами Гитлера.
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