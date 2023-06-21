Военное обозрение

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От разведки к ударам. Доработка БПЛА в интересах российской армии

От разведки к ударам. Доработка БПЛА в интересах российской армии

Серийный БПЛА "Орлан-10" с устройствами для сброса гранат. Фото Минобороны РФ В ходе текущей Специальной операции российская армия широко использует беспилотные летательные аппараты разных классов с ударными возможностями.

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