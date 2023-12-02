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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вероника Степанова: «Вяльбе вчера сказала, что я должна выигрывать 30 секунд у второго места. Извините, в спринте я столько не выиграю, поэтому сегодня без меня»

Степанова пробежала квалификацию на Кубке России, но снялась с четвертьфинала.  «Сегодняшний спринт дальше без меня, потому что я не чувствую в себе силы бороться за победу и буду готовиться к двадцатке.

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