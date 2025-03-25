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Московский комсомолец в Израиле

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Струны дипломатии: как Ли ОТТА завоевывает мировое культурное пространство

Струны дипломатии: как Ли ОТТА завоевывает мировое культурное пространство

В эпоху цифровой поляризации и информационных войн ОТТА Оркестр под руководством Ольги Тарановой (Ли ОТТА) сформировал феномен культурной дипломатии нового типа, где инструментальная музыка без слов становится универсальным языком глобальной аудитории, собравшим десятки миллионов просмотров и создавшим мосты между востоком и западом эффективнее, чем иные политические инициативы .

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