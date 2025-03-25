В эпоху цифровой поляризации и информационных войн ОТТА Оркестр под руководством Ольги Тарановой (Ли ОТТА) сформировал феномен культурной дипломатии нового типа, где инструментальная музыка без слов становится универсальным языком глобальной аудитории, собравшим десятки миллионов просмотров и создавшим мосты между востоком и западом эффективнее, чем иные политические инициативы .