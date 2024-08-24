Xi’an Grand Prix 2024: Превью полуфинала

Турнир Xi’an Grand Prix 2024 в Сиане приближается к своему завершению, а его четырем участникам нужно набраться сил и терпения в напряженной борьбе за главный приз и титул Чемпиона, сообщает SnookerHQ Ронни О’Салливан (фото: SnookerHQ)Все Новости и результаты Xi'an Grand Prix 2024 Xi'an Grand Prix 2024.
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