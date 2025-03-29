Первый замглавы Гагаузии Узун: арест Гуцул — политическая расправа над народом

Арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул является политической расправой над волей народа. Об этом заявил первый замглавы автономии Илья Узун в видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).