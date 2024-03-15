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В ЕП подняли вопрос о приемлемости заявлений Зеленского о жителях Италии

В ЕП подняли вопрос о приемлемости заявлений Зеленского о жителях Италии

Депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини направил обращение Еврокомиссии после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о том, что власти Италии должны аннулировать визы «поклонникам Путина».

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