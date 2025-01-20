Китайский гороскоп: Какой знак зодиака столкнется с трудностями в день парада планет 21 января Ирэн Орлонская21 января 2025 года произойдет уникальное космическое явление — парад планет, которое станет значимым событием для многих людей, особенно для тех, кто подвержен влиянию восточного гороскопа.