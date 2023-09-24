Чем и как обрабатывать деревья и кустарники до ноября, чтобы защитить от вредителей Алёна ЮрьеваПодходит холодная пора, и перед дачниками стоит важная задача – обеспечить защиту деревьев и кустарников от вредных насекомых перед приходом зимы.