«Родные вкусы» by RODINA в Restaurant № 13

Вспомните тот самый момент: вам 10 лет, вы забегаете домой после школы, скидываете с плеча рюкзак с учебниками, включаете любимый мультфильм, а на кухне уже ждет самый вкусный из десертов — две печеньки со сливочным маслом и вареньем.