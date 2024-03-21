Названы 5 автомобильных брендов, двигатели которых не ломаются

Чем надежнее двигатель той или иной компании, тем выше репутация модели, которая его использует. И в этом есть определенный смысл, ведь именно силовой агрегат считается самой дорогостоящей деталью машины, поломка которого приводит к огромным затратам на ремонт.
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