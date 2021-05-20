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Японцы по ошибке получили по $1400 от властей США

Японцы по ошибке получили по $1400 от властей США

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Налоговая служба США по ошибке выслала японцам, которые проживали на территории Соединенных Штатов до октября 2005 года, чеки на сумму в $1,4 тысячи, пишет Financial Times со ссылкой на представителя одного из банков Японии.

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