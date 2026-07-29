Убыток ГТЛК по РСБУ составил 14,2 млрд рублей за первое полугодие 2026-го

По итогам первого полугодия 2026 года чистый убыток по РСБУ Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) составил 14,2 млрд рублей, что в восемь раз превышает показатель за первое полугодие 2025 года, следует из отчетности компании.
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