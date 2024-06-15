Захарова: в Швейцарии должны обсуждать предложения Путина, чтобы спасти мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участники саммита в Швейцарии, если хотят спасти мир, должны обсудить предложения президента России Владимира Путина по урегулированию ситуации на Украине.
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