Хинштейн призвал открыть списки пропавших без вести. «Люди не исчезнут для государства»

Хинштейн призвал сделать гласными списки пропавших жителей Курской области Списки жителей Курской области, пропавших без вести в приграничных районах, должны быть открытыми, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
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