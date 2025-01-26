Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Хинштейн призвал открыть списки пропавших без вести. «Люди не исчезнут для государства»

Хинштейн призвал открыть списки пропавших без вести. «Люди не исчезнут для государства»

Хинштейн призвал сделать гласными списки пропавших жителей Курской области Списки жителей Курской области, пропавших без вести в приграничных районах, должны быть открытыми, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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