Бизнес-партнёр Порошенко спасёт Приднестровье от газовой блокады Украины?

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов, выступая в Бухаресте на так называемом «Евроатлантическом форуме устойчивости», заявил, будто Молдова перестала покупать газ у «Газпрома» и, тем самым, якобы добилась энергетической независимости от российского поставщика.
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