Мужчин предупредили о риске бесплодия из-за одной привычки

Привычка постоянно использовать подогрев сидений в машине способна нарушить выработку сперматозоидов, что в некоторых случаях грозит бесплодием, предупредил ведущий уролог-андролог медицинского центра «СМ-Клиника» Дмитрий Журавский.
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