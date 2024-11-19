💡 В Симферопольском районе больше четырех тысяч человек остались без света Обесточены сёлы Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное, Строгановка, Молочное.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
💡 В Симферопольском районе больше четырех тысяч человек остались без света Обесточены сёлы Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное, Строгановка, Молочное.