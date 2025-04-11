Козерог: гороскоп на сегодня, 11 апреля 2025

• Сегодняшний день обещает быть полным возможностей и яркими моментами для Козерога. • Козероги должны быть открытыми для новых приключений …• Сегодняшний день обещает быть полным возможностей и яркими моментами для Козерога.
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