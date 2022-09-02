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Какие выводы можно сделать из контрнаступления ВСУ на Херсон

Какие выводы можно сделать из контрнаступления ВСУ на Херсон

29 августа 2022 года началось давно анонсированное президентом Зеленским контрнаступление на Херсон. Закончилось оно, в целом, крайне негативно для ВСУ, что дало возможность многочисленным нашим ура-патриотам восторженно бросать в воздух чепчики.

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