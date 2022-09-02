Какие выводы можно сделать из контрнаступления ВСУ на Херсон

29 августа 2022 года началось давно анонсированное президентом Зеленским контрнаступление на Херсон. Закончилось оно, в целом, крайне негативно для ВСУ, что дало возможность многочисленным нашим ура-патриотам восторженно бросать в воздух чепчики.