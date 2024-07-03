Суд ХМАО вынес приговор бывшему чиновнику Юрию Чекину

Суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы бывшему руководителю контрольно-ревизионного управления Министерства финансов по региону Юрию Чекину за организацию убийства прокурора Югры Юрия Бедерина в 2000 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии