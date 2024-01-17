Протест румынских фермеров запрещен. В чем может быть причина?

Протест фермеров перед зданием правительства с участием 15 000 транспортных средств – грузовиков, тракторов и другой техники, включая краны – был отклонен Генеральной мэрией Бухареста, поскольку существовал риск обрушения площади Победы под тяжестью огромного количества техники.
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