Протест румынских фермеров запрещен. В чем может быть причина?

Протест фермеров перед зданием правительства с участием 15 000 транспортных средств – грузовиков, тракторов и другой техники, включая краны – был отклонен Генеральной мэрией Бухареста, поскольку существовал риск обрушения площади Победы под тяжестью огромного количества техники.