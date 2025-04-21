Растущий уровень сжигания BNB позволяет трейдерам надеяться на подъем котировок до $645?

Binance Coin демонстрирует разворотный паттерн «перевернутая голова и плечи», что вместе с позитивными настроениями «толпы» (3,48) и «умных денег» (0,26) по данным Market Prophit указывает на возможный бычий прорыв.
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