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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Виктор Белогорцев
    ты сама на конец прыгаешь, лишь бы заполучить мужика или хотя бы копейкуОсобое удовольств...
  • Наталия Тимошенко
    Вы не обобщайте, говорите только за себя. А историй таких в жизни полно,добро,если вы такого не встречали. И про абъю...Особое удовольств...
  • НС
    Ничего подобного в жизни не было и нет. Какие-то дурацкие фантазии в воспалённом мозгу авторки.Особое удовольств...

Особое удовольствие «прогнуть женщину», доставляющее немало проблем

Особое удовольствие «прогнуть женщину», доставляющее немало проблем

Как-то раз, во время очередного обсуждения проблемы «кто платит за медовик», всплыл интересный вопрос.

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Комментарии
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Н
НС
Ничего подобного в жизни не было и нет. Какие-то дурацкие фантазии в воспалённом мозгу авторки.
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8 час.
Наталия Тимошенко
Вы не обобщайте, говорите только за себя. А историй таких в жизни полно,добро,если вы такого не встречали. И про абъюз-это не Морена придумала,а давно уже известно во всём мире.
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1 час.
Виктор Белогорцев
ты сама на конец прыгаешь, лишь бы заполучить мужика или хотя бы копейку
Ответить
16 мин.

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