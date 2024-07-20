Особое удовольствие «прогнуть женщину», доставляющее немало проблем

Н НС Ничего подобного в жизни не было и нет. Какие-то дурацкие фантазии в воспалённом мозгу авторки.

Наталия Тимошенко Вы не обобщайте, говорите только за себя. А историй таких в жизни полно,добро,если вы такого не встречали. И про абъюз-это не Морена придумала,а давно уже известно во всём мире.