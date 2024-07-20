Как-то раз, во время очередного обсуждения проблемы «кто платит за медовик», всплыл интересный вопрос.
Особое удовольствие «прогнуть женщину», доставляющее немало проблем
Комментарии
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Н
НС
Ничего подобного в жизни не было и нет. Какие-то дурацкие фантазии в воспалённом мозгу авторки.
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8 час.
Наталия Тимошенко
Вы не обобщайте, говорите только за себя. А историй таких в жизни полно,добро,если вы такого не встречали. И про абъюз-это не Морена придумала,а давно уже известно во всём мире.
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1 час.
Виктор Белогорцев
ты сама на конец прыгаешь, лишь бы заполучить мужика или хотя бы копейку
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16 мин.
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