Внучка Ельцина решила отчитать русских в ответ на логичные упрёки

Мария Юмашева обожает весело проводить время с друзьями, часто арендует частные самолёты и бронирует номера в пятизвёздочных отелях.
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Яблоко недалеко от яблони падает! Выродок пьянчуги ельцина и его выкормышей - такая же шалава, как и дед!
А сейчас дети "больших руководителей" разве не живут за бугром или учаться там? А деточки певцов и др. деятелей культуры?
Трепачи!
Такая же тварь как её пьянчуга дед, продавший и пропивший страну! Пора разрушить Еба... Центр!
А,ведь наверное получает 'пенсию' за потерю кормильца
Яблоко от яблони не далеко падает. Лишить всех этих внучек и детей гражданство России
Она внучка Ельцина, а Путин приемник. О перемены мест слагаемых сумма не меняется.