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Внучка Ельцина решила отчитать русских в ответ на логичные упрёки

Внучка Ельцина решила отчитать русских в ответ на логичные упрёки

Мария Юмашева обожает весело проводить время с друзьями, часто арендует частные самолёты и бронирует номера в пятизвёздочных отелях.

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Ольга

А сейчас дети "больших руководителей" разве не живут за бугром или учаться там? А деточки певцов и др. деятелей культуры?