МК: Россия обманула разведку НАТО с помощью ракеты «Орешник»

Не так страшен "Орешник", как ожидание его прилёта.

Видимо пиндосы не знают поговорку: "На хитрый анус есть пенис с резьбой."

EV

Evgeni Velesik

Не знаю правдивое ли фото было после прилёта Орешника, но там всё сложило как домино!