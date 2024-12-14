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МК: Россия обманула разведку НАТО с помощью ракеты «Орешник»

МК: Россия обманула разведку НАТО с помощью ракеты «Орешник»

Представители стран НАТО захотели получить данные о ракете «Орешник» и технологиях ее изготовления. Однако Россия не дала этого сделать разведке Североатлантического альянса, передает МК.

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Комментарии
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Yvan
Не так страшен &quot;Орешник&quot;, как ожидание его прилёта.
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15 час.
S Sharkov
Видимо пиндосы не знают поговорку: &quot;На хитрый анус есть пенис с резьбой.&quot;
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15 час.
EV
Evgeni Velesik
Не знаю правдивое ли фото было после прилёта Орешника, но там всё сложило как домино!
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3 час.

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