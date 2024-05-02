Резонанс трагедии в Астрахани: доклад по факту гибели девочки затребовали в следкоме России

А в муниципалитете проверят все проблемные участки с деревьями возле МКД. ПУНКТ-А уже сообщал о трагедии, случившейся 30 апреля в Астрахани, когда на 7-летнюю девочку, что находилась на детской площадке около своего дома, упало дерево.