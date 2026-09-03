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«12-летний внук мне хамит, грубит, даже общаться с ним не хочется»

«12-летний внук мне хамит, грубит, даже общаться с ним не хочется»

Как наладить общение с внуком, объясняет психолог Сериал «Юг»«12-летний внук мне хамит, грубит, постоянно отвечает: „А? Че? Мне пофиг“.

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