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У Алабы 12 чемпионств за карьеру. Рекорд топ-5 лиг принадлежит Гиггзу – 13

Вчера мадридский «Реал» досрочно выиграл Ла Лигу. Это 12-й чемпионский трофей Алабы в карьере: он десять раз выигрывал Бундеслигу в составе «Баварии» и дважды победил в чемпионате с «Реалом».

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