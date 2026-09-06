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Тишковец предсказал москвичам короткое бабье лето до 26 градусов

Тишковец предсказал москвичам короткое бабье лето до 26 градусов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал жителям Москвы короткое бабье лето в середине следующей недели.

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