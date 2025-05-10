Слушаем и размышляем: "Кто и зачем устраивает в Молдове кибератаки"

Кибератаки в Молдове нередкое явление: за последние годы количество инцидентов заметно увеличилось. С ростом уровня цифровизации киберпреступность не ограничилась только гражданами - начались атаки и на госучреждения.
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