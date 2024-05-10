Самолет Су-57 «нарядили» ко Дню Победы в камуфляж легендарного истребителя Ивана Кожедуба

Корпорация Ростех представила ко Дню Победы историческую ливрею для самолета пятого поколения Су-57. Новый дизайн истребителя – это реплика камуфляжа боевого воздушного судна Ла-7, на котором воевал легендарный летчик Иван Кожедуб.
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