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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Старт DOOM: The Dark Ages омрачен необходимостью фиксов для владельцев AMD ...

Старт DOOM: The Dark Ages омрачен необходимостью фиксов для владельцев AMD на LinuxОжидаемый многими шутер DOOM: The Dark Ages, может столкнуться с техническими трудностями при запуске на операционной системе Linux с использованием видеокарт от AMD.

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