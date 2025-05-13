Старт DOOM: The Dark Ages омрачен необходимостью фиксов для владельцев AMD на LinuxОжидаемый многими шутер DOOM: The Dark Ages, может столкнуться с техническими трудностями при запуске на операционной системе Linux с использованием видеокарт от AMD.
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